Российские вооруженные силы разбили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Получил подтверждение очередного уничтоженного американского Abrams, когда ехал из Луганска», – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, боевая машина была подбита при помощи противотанкового гранатомета вблизи поселка Бердычи под Авдеевкой. Вместе с танком уничтожен и его экипаж, уточнил Кимаковский.

На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинское командование перебросило под Авдеевку не менее пяти танков Abrams, три из которых уже уничтожены.

Напомним, 6 марта в Минобороны России заявили об уничтожении американского танка на Авдеевском направлении в ходе танковой дуэли экипажем Т-72Б3. До этого военное ведомство сообщало об уничтожении двух Abrams в зоне СВО.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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