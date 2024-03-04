МО РФ подтвердило уничтожение второго танка Abrams под Авдеевкой

Российские бойцы уничтожили второй танк Abrams американского производства в зоне СВО. Всего за сутки ликвидированы почти полторы тысячи украинских боевиков и 13 единиц бронетехники, следует из данных Минобороны РФ.
Группировка войск «Центр» разбила противника под Новокалиново, Майорском, Бердычами и Розовкой и заняла более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении. Противник лишился более 490 военных, двух танков, в том числе Abrams, четырех БМП, в том числе трех Bradley производства США, трех боевых бронемашин.
«Западная» группировка ВС РФ улучшила тактическое положение на Купянском направлении и ликвидировала до 160 боевиков около Макеевки в ЛНР, Ивановки, Чугуновки и Синьковки Харьковской области.
На Донецком направлении «Южная» группировка уничтожила до 360 украинских боевиков, два бронетранспортера, боевую машину РСЗО «Град» в районе Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки и Максимильяновки в ДНР.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» ликвидировала более 320 военных противника, две БМП около Урожайного, Владимировки и Водяного в ДНР.
Группировка войск «Днепр» уничтожила до 85 боевиков, две пусковые установки РСЗО HIMARS, артиллерийскую систему М777 производства США под Работино, Вербовым и Пятихатками на Херсонском направлении.
Средства ПВО за сутки сбили 81 украинский беспилотник в районе Орлинского в ДНР, Червоногорки, Самойловки Запорожской области, Гладковки и Крынок Херсонской области. Авиация, беспилотники, артиллерия ВС РФ разбили два пункта управления БПЛА около Новокалиново в ДНР, Антоновки Херсонской области, а также скопления боевиков и военной техники ВСУ в 128 районах.
Москва, Наталья Рязанова
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