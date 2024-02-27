Минобороны РФ: первый танк Abrams уничтожен в зоне СВО

Министерство обороны России подтвердило уничтожение первого американского танка Abrams в зоне специальной военной операции на Украине.

В сводке ведомства о ходе СВО говорится, что находящийся на вооружении ВСУ американский танк был подбит российскими военными на Авдеевском направлении. Там же за сутки уничтожены еще один танк – какой именно, Минобороны не уточняет, а также три БМП, в том числе американская Bradley, шесть боевых бронемашин, 13 автомобилей и две гаубицы Д-30. ВСУ также лишились до 485 военнослужащих.

Об уничтожении на Авдеевском направлении первого танка M1 Abrams накануне сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. Позже появились подробности, как он был разбит: сначала российские бойцы подбили танк FPV-дроном, затем добили из РПГ.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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