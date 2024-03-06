Пушилин: ВС РФ уничтожили три из пяти переброшенных к Авдеевке «Абрамсов»

Украинские военные отправили к Авдеевке не менее пяти танков «Абрамс», три из которых уже уничтожены. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Информация, действительно, министерством обороны озвучена, что три танка уничтожены. По нашим данным, на Авдеевское направление было переброшено по меньшей мере пять танков. Удалось ли из этих трех подбитых уже вывезти на нашу территорию, у меня такой информации пока нет», – рассказал Пушилин на полях Всемирного фестиваля молодежи (цитата по РИА «Новости»).

Глава ДНР отметил, что западная пропаганда переоценила эффективность американских танков, как и другой западной техники, что продемонстрировали российские военнослужащие. По его словам, российские военные раз за разом демонстрируют, что им по силам справиться с западной бронетехникой.

Напомним, о первом уничтоженном под Авдеевкой «Абрамсе» стало известно в конце февраля. Сначала российские бойцы подбили танк FPV-дроном, затем добили из РПГ. 27 февраля уничтожение американского танка подтвердили в Минобороны РФ. 4 марта российское военное ведомство сообщило об уничтожении второго танка «Абрамс» в зоне СВО. Накануне стало известно, что третий «Абрамс» выведен из строя на Авдеевском направлении с помощью противотанкового ракетного комплекса.

Сириус, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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