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Среда, 30 августа 2023, 12:59 мск

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Производитель танков Rheinmetall лишился репутации из-за Киева

Немецкий концерн Rheinmetall понес имиджевые потери из-за конфликта на Украине. Пользовавшиеся хорошим спросом танки Leopard 2 не смогли проявить себя на поле боя, пишет портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Запад ждал перелома в конфликте на Украине, когда отправил Киеву танки Leopard. Но контрнаступление не принесло успехов киевскому режиму, а счет уничтоженной западной бронетехники идет на десятки. Концерн Rheinmetall лишился статуса создателя «чудо-оружия» и нескольких крупных заказов.

Конкуренция на международном рынке растет и неудачи на Украине подтачивают репутацию немецкой компании, ухудшая ее положение. Производители из Южной Кореи уже показали себя как поставщики качественной техники, отгружающие большие объемы в короткий срок. В то время как Rheinmetall периодически задерживал поставки.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Киев не надеяться на «чудо-оружие» Запада. Ни американские гаубицы, ни «хаймерсы», ни «леопарды» или «брэдли» не помогли переломить ход СВО. Но заметно поколебали востребованность западного вооружения в мире.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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