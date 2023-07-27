Володин предупредил Киев о бесполезности «вундерваффе» – F-16

Киев надеется на американские истребители F-16 как на чудо-оружие – вундерваффе. Но они будут уничтожены российскими военными, как и другие образцы оружия, которые должны были переломить ситуацию на линии соприкосновения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что понятие «вундерваффе» изобрели в Германии во время Великой Отечественной войны. Упоминание «чудо-оружия» должно было убедить немецкую армию, что новые виды вооружения помогут победить.

«Преступный киевский режим выпрашивает у Вашингтона и Брюсселя «чудо-оружие», которое решит все их проблемы. Сначала это были американские гаубицы, потом «хаймерсы», затем «леопарды» и «брэдли». Сейчас новое «вундерваффе»: киевский режим надеется на самолёты F-16. Напрасно. Они будут уничтожены нашими лётчиками и ПВО», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы предупредил, что никакое новое оружие уже не поможет Киеву изменить исход специальной военной операции. Но поставки западного вооружения повлияют на его востребованность в мире, уверен Володин.

«Многие страны откажутся покупать разрекламированное американское и другое западное оружие, которое оказалось неэффективно на поле боя», – добавил он.

США и их союзники не смогли договориться даже об обучении украинских пилотов работе на истребителях F-16. В Штатах думают, стоит ли отправлять в Европу документацию к своим истребителям. Поставки самих самолетов могут начаться на раньше весны 2024 года.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что появление истребителей-бомбардировщиков F-16 у ВСУ расценят как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере.

Москва, Наталья Рязанова

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