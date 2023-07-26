США и Европа не смогли договориться о курсах по F-16 для украинцев

США и их союзники не смогли договориться об обучении украинских пилотов работе на истребителях F-16. Нерешенным остается даже вопрос, где будут проходить тренировки: в Штатах или в Европе, пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.

По словам источников, в США начали набирать пилотов в отставке для работы с украинцами, но позже объявление о вакансии удалили. Американский Госдеп пока не подписал разрешение на вывоз из страны учебных материалов, инструкций по эксплуатации F-16 и тренировочных симуляторов.

Союзники до сих пор не пришли к соглашению, стоит тренировать украинских пилотов на территории США или инструкторам придется ехать в Европу. Предполагается, что занятия пройдут на европейской территории, но окончательное решение не принято. В Румынии строят специальную базу для обучения пилотов. Второй центр планируется создать в Дании.

Европейские страны надеются, что обучение стартует до конца лета, но чиновники в США больше рассчитывают на конец года. А первые истребители F-16 могут попасть на Украину не ранее будущей весны.

МИД Украины признал, что запланированное на июнь обучение пилотов на американских истребителях F-16 до сих пор не началось. Киев хочет максимально ускорить процесс, но западные партнеры ссылаются на сложности в создании нужной инфраструктуры.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что появление истребителей-бомбардировщиков F-16 у ВСУ расценят как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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