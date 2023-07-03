График обучения украинских пилотов на F-16 сдвинулся с июня на более поздний период

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 3 июля, заявил, что обучение пилотов на американских истребителях F-16, запланированное на июнь до сих пор не началось, поэтому сейчас приходится работать над ускорением процесса с созданной Киевом «авиационной коалицией», – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона глава украинской дипломатии сказал: «Учения не начинались. Было обещание начать обучение в июне от одной из стран, теперь они говорят, что продолжают подготовку к началу обучения, что они тоже ошиблись в расчетах, им надо больше времени. Но у нас времени нет, поэтому мы максимально все ускоряем».

«В июне тренировки пилотов не начались. Это означает, что график начинает сдвигаться. Мы сейчас работаем со всеми причастными сторонами, со всеми странами, которые участвуют в «авиационной коалиции», чтобы максимально ускорить этот процесс. Потому что здесь речь идет об обучении пилотов, инженеров, подготовку инфраструктуры, принятие правовых решений, необходимых, собственно, для передачи самолетов. Это серьезная работа, и начинать ее нужно было еще вчера», – подчеркнул Кулеба.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»