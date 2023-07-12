Лавров: Появление F-16 у Украины будет приравнено к ядерной угрозе со стороны Запада

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что факт появления истребителей F-16 у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, – сообщает в среду, 12 июля, издание «Лента.ру»

В интервью изданию глава российской дипломатии сказал: «Мы проинформировали ядерные державы: США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. …В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере».

«Хотел бы обратить внимание на то, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, и это чревато катастрофическими последствиями», – подчеркнул Сергей Лавров.

Москва, Иван Бабурин

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