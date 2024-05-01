Подбитый танк «Абрамс» привезли на выставку на Поклонной горе

Американский танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle доставлены на Поклонную гору на выставку трофейной техники, поставленной Украине странами Запада и захваченной российскими бойцами в ходе спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России. Выставка открылась 1 мая и продлится месяц.

Обе машины были подбиты и захвачены российскими войсками в зоне СВО в ходе наступления в районе села Бердычи на Авдеевском направлении. Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle, выполненная на базе танка M1 Abrams, предназначена для проделывания проходов в минных полях.

Танк «Абрамс» на выставке на Поклонной горе, фото: Минобороны РФ

Ранее сообщалось, что российские военные эвакуировали первый американский танк М1 «Абрамс» с линии фронта на авдеевском участке в Донбассе.

До этого на площадке перед музеем Победы на Поклонной горе были выставлены 32 единицы трофейной западной техники, в том числе немецкие танк Leopard и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV, 155-миллиметровая гаубица M777, французский колесный танк AMX-10RC, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, шведская БМП CV90.

Часть техники была захвачена в районах населенных пунктов Работино и Малая Токмачка Запорожской области и Авдеевка в ДНР.

Помимо западной техники на выставке представлены образцы стрелкового и инженерного вооружений армий стран-членов НАТО, беспилотники, средства связи и снаряжение боевиков ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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