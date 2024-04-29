С линии фронта эвакуирован первый подбитый танк «Абрамс»

Подразделения российской группировки войск «Центр» эвакуировали первый американский танк М1 «Абрамс» с линии фронта на авдеевском участке в Донбассе. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«Сейчас бойцы группировки «Центр» успешно эвакуировали танк с фронта. В скором времени все желающие смогут увидеть его на выставке на Поклонной горе», – цитирует его слова РИА «Новости».
Ранее сообщалось по пяти подбитых «Абрамсах» в зоне специальной военной операции.
В конце апреля депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский подтвердил, что ВСУ перестали использовать американские танки на поле боя из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками.
Авдеевка, Елена Володина
© 2024, РИА «Новый День»