Над регионами России за вечер субботы и ночь воскресенья сбили 33 беспилотника ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Силы противовоздушной обороны с 20:00 мск 23 мая до 7:00 мск 24 мая перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 12 регионами России. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Атакам вражеских беспилотников подверглись Белгородская, Брянская, Вологодская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская и Тверская области, а также Московский регион, Краснодарский край и Крым.

По информации губернатора Рязанской области Павла Малкова, над регионом был сбит один БПЛА. Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации двух дронов ВСУ. В обоих регионах пострадавших и разрушений нет.

Последствия ночной атаки беспилотников уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

Метки / Украина

