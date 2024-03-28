Российские военнослужащие в ходе наступательных действий уничтожили очередной американский танк «Абрамс» под Авдеевкой. Об этом сообщил советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев в своем телеграм-канале.

По его словам, стоящий на вооружении ВСУ американский танк был подбит в среду, 27 марта, в районе Бердычей в ходе продолжающегося наступления группировки «Центр». Бронемашину разбили бойцы гвардейской бригады специального назначения, которым помогает Орловская область, уточнил Лежнев. Военнослужащие прислали видео уничтожения танка, добавил он и поздравил бойцов с удачной операцией. Танк был уничтожен с помощью дрона.

Telegram: Уничтожение пятого «Абрамса»

Судя по статистике, это пятый уничтоженный «Абрамс» в зоне СВО. 11 марта советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил о четвертом подбитом американском танке на Авдеевском направлении. До этого глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что украинское командование перебросило под Авдеевку не менее пяти танков Abrams, три из которых уже уничтожены.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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