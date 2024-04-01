Российские подразделения продолжают улучшать положение на трех направлениях зоны специальной военной операции – Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе СВО. За прошедшие сутки были отбиты две контратаки штурмовых групп ВСУ, уничтожены до 1005 боевиков, 12 складов боеприпасов и очередной, шестой по счету, американский танк «Абрамс».

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией поразили скопления живой силы и техники двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка и Терны в ДНР. Потери противника составили до 30 военнослужащих, две БМП, четыре автомобиля и САУ Krab польского производства.

Самые большие потери ВСУ понесли на Донецком направлении, где подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение украинским силам у Константиновки и Новодмитровки в ДНР. Противник лишился до 510 военнослужащих, трех танков, четырех боевых бронемашин, в том числе бронетранспортера М113 производства США, а также 27 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы разбиты две реактивные системы залпового огня, шесть самоходных артиллерийских установок, в том числе три САУ Krab, гаубица «Мста-Б», два орудия Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Также уничтожено 11 складов с боеприпасами ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение силам четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное в ДНР. Кроме того, российские военные отбили две контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Ленинское и Шумы в ДНР. ВСУ потерял до 295 боевиков, танк «Абрамс», пять боевых бронемашин и пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и ударили по живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Комсомольское, Малиновка Запорожской области и Старомайорское в ДНР. Потери противника составили более 120 военнослужащих, три танка, две боевые бронемашины и два пикапа. Кроме того, уничтожены САУ Krab, две гаубицы М777 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ у Новотягинки Херсонской области и Доброй Надии Днепропетровской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, пять автомобилей, две гаубицы Д-20, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Ранее сообщалось, что ВС РФ сбили украинский истребитель Су-27 в ДНР и поразили пункт дисклокации иностранных наемников в Харькове.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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