Военные РФ сбили украинский Су-27 в ДНР и поразили базу наемников в Харькове

Силы противоздушной обороны России сбили украинский истребитель Су-27 в ДНР и перехватили в зоне специальной военной операции 228 беспилотников ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, Су-27 был уничтожен в районе населенного пункта Райское. Кроме того, в течение суток российскими средствами ПВО было перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и одна управляемая авиационная бомба JDAM производства США.

Также сообщается, что авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили радиолокационный пункт наведения, машину боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. «Кроме того, поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харьков, а также живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах», – говорится в сообщении Минобороны.

Накануне военное ведомство РФ сообщало об уничтожении трех пусковых установок ЗРК С-300 в зоне спецоперации. Кроме того, были разбиты радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления и низковысотный обнаружитель комплекса С-300.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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