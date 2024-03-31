Российские войска уничтожили три самолета Су-25 на аэродроме в Николаевской области

В минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 воздушных сил Украины. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, два склада с боеприпасами, а также поражены: цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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