Армия России улучшила позиции на фронтах СВО

Фото Минобороны РФ

За прошедшие сутки армия России заняла более выгодные рубежи и позиции на фронтах специальной военной операции и нанесла удары по противнику в Донецкой народной республике (ДНР), а также Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Самые значительные потери вооруженные формирования киевского режима понесли в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», которые заняли более выгодные рубежи и позиции. При этом было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Василевка, Сергеевка, Белицкое, Новогришино, Торецкое, Кучеров Яр, Доброполье, Новофедоровка в ДНР и Новоподгородное в Днепропетровской области.

На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 305 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

В целом за сутки украинские войска потеряли более одной тысячи военнослужащих.

Кроме того, оперативно-тактической авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли удары по объектам нефтепереработки, энергетики и транспортной инфраструктуры, которые используются ВСУ, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

