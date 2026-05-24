Украинские БПЛА атаковали железную дорогу в Курской области: загорелся вагон с топливом

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали железнодорожные пути в Курской области, в результате чего произошло возгорание вагона с топливом. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, ЧП произошло в Льговском районе.

«Произошло возгорание вагона с топливом. Площадь возгорания устанавливается. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», – уточнил губернатор в своем канале в «Максе».

В то же время глава Курской области уточнил, что в целях безопасности из близлежащего населенного пункта местные власти временно отселяют 76 человек. «Они будут размещены у родных и близких. При необходимости обеспечим жильем», – отметил Хинштейн, добавив, что держит ситуацию на контроле.

Стоит отметить, что в период с 09:00 23 мая до 09:00 24 мая в Курской области было сбито 85 вражеских беспилотников различного типа. 98 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. Пять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

Москва, Анастасия Смирнова

