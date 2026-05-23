Число жертв атаки ВСУ на общежитие в ЛНР достигло 18 человек

Количество жертв атаки вооруженных формирований киевского режима на студенческое общежитие в Старобельске в Луганской народной республике возросло до 18 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Итого 60 пострадавших, из которых 18 человек погибли. Предварительно, под завалами могут находиться три человека», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. В момент удара в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Старобельск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube