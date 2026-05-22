18 детей могут быть под завалами общежития колледжа в ЛНР после атаки ВСУ

Под завалами на месте обрушения общежития в городе Старобельске в ЛНР после ночного удара ВСУ могут быть 18 детей. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

«Предварительно – под завалами могут оставаться 18 детей. Молимся, чтобы число жертв не увеличилось», – говорится в сообщении детского омбудсмена в «Максе». На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Львова-Белова добавила, что на 14:00 мск число детей, получивших ранения различной степени тяжести в результате атаки ВСУ, выросло до 39. По ее данным, девять детей госпитализированы, состояние здоровья троих оценивается как тяжелое.

В МЧС ранее сообщили, что из-под завалов достали тело погибшего. По информации омбудсмена Яны Лантратовой, погибли четыре человека.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что число пострадавших в Старобельске достигло 39 человек, среди них есть погибшие. Количество будет уточнено после завершения спасательных работ, добавил он. Первоначально Пасечник проинфомировал о 35 пострадавших.

В ночь на 22 мая ВСУ с помощью четырех беспилотников нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа Луганского государственного педуниверситета. В момент атаки в пятиэтажном здании находились 86 учащихся и один сотрудник, уточнил СК РФ. Оно обрушилось до второго этажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Москва, Наталья Петрова

