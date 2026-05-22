ВСУ атаковали колледж и общежитие в ЛНР: ранены 35 детей, трое спасены из-под завалов

Украинские вооруженные формирования в ночь на пятницу нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского педагогического университета в городе Старобельске в ЛНР. В результате атаки ранены 35 человек, под завалами остаются дети, ведутся поисково-спасательные работы. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Сегодня ночью произошла трагедия. ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа нашего педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет», – написал Пасечник в «Максе».

По его словам, после атаки ранения разной степени тяжести получили 35 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Спасатели продолжают разбирать завалы, двоих уже удалось поднять на поверхность, они переданы медикам. Под завалами еще находятся дети, поиски продолжаются», – добавил глава ЛНР.

Меж тем, по информации регионального управления МЧС, из-под завалов общежития на данный момент извлечены три человека, их передали медикам. По данным источника ТАСС в оперативных службах, под завалами общежития остаются более 10 человек. В то же время, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима режима Родион Мирошник уточнил, что под завалами могут находиться до 18 пострадавших из числа студентов и преподавателей учебного заведения.

Пасечник также сообщил, что в Старобельске в результате обстрела повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из жилых домов был ранен мужчина, ему оказана медицинская помощь.

Старобельск, Наталья Петрова

