Четыре человека погибли при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР, возбуждено дело о теракте

Предварительно, четыре человека погибли в результате ночного удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в «Максе». Спасатели продолжают разбирать завалы общежития – под ними еще остаются люди, добавила омбудсмен.

Лантратова также сообщила, что обратится в ООН и ОБСЕ в связи с терактом ВСУ в Старобельске. «Готовим официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека», – написала она в мессенджере.

«Мы ожидаем от международных организаций реакции на преднамеренный удар по гражданскому объекту, где обучаются и проживают дети, – подчеркнула Лантратова. – Рассчитываем также на соответствующую оценку произошедшего со стороны международного сообщества. Подобные действия, с точки зрения международного гуманитарного права, могут и должны рассматриваться как военное преступление».

Ранее в МЧС РФ сообщили, что спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов общежития в Старобельске, также обнаружено местонахождение еще трех человек. Основные силы сосредоточены на разборе завалов на этих участках. До этого сообщалось, что под завалами могут находится до 18 человек. Троих удалось спасти. Изначально глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал о 35 пострадавших. В момент удара ВСУ в здании находились 86 детей от 14 до 18 лет. В Старобельске при атаке также были повреждены административные здания и частные дома. Позднее в Минздраве ЛНР уточнили, что число пострадавших при атаке на Старобельск выросло до 40, из них 14 – дети. В Минздраве РФ сообщили, что восемь пострадавших госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии. 29 пострадавшим оказана амбулаторная помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Старобельске.

По информации ведомства, ВСУ с помощью четырех беспилотников прицельно нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа Луганского государственного педуниверситета. В момент атаки в пятиэтажном здании находились 86 учащихся и один сотрудник. Оно обрушилось до второго этажа. «Несколько человек, предположительно, находятся под завалами. Количество погибших и пострадавших уточняется», – сообщил СК РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube