Минобороны РФ сообщило об ударе «Орешником» по военным объектам и ВПК на Украине

Российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса на Украине с применением баллистических ракет «Орешник», а также ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Как сообщает Министерство обороны РФ, атака была осуществлена в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что среди пораженных в Киеве и Киевской области целей, – объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского минобороны и другие пункты управления ВСУ.

«По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось», – подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Москва, Анастасия Смирнова

