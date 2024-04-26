ВСУ вывели «Абрамсы» с линии фронта: в Киеве подтвердили уязвимость танков перед дронами ВС РФ

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский подтвердил, что ВСУ перестали использовать американские танки «Абрамс» на поле боя из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Как отметил нардеп, характер боевых действий изменился – «бронетехника ценой в миллионы становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов, это очевидно». Неподходящим для классического использования стал 31 американский танк, констатировал он. По его словам, Запад передавал Киеву «Абрамсы»и «Леопарды» с целью «хоть как-то повысить бронепаритет».

Ранее AP со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что украинское командование вывело танки «Абрамс» из зоны боевых действий, поскольку российские дроны сделали их слишком уязвимыми. Как отмечает агентство, Вашингтон будет прорабатывать с украинцами изменение тактики, поскольку ситуация на поле боя существенно изменилась из-за активного использования российскими военными беспилотников.

Надо отметить, что за последние два месяца бойцы ВС РФ уничтожили шесть танков «Абрамс» на Авдеевском направлении. Почти все машины были выведены из строя с помощью беспилотников.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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