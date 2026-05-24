В результате атаки БПЛА произошел крупный пожар во Владимирской области

Во Владимирской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов произошел крупный пожар. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. По его словам, ВСУ пытались ударить по одному из объектов инфраструктуры.

«Ночью вражеские беспилотники атаковали инфраструктуру в Камешковском округе. Это стало причиной пожара. Площадь возгорания – около 800 кв. м. Никто не пострадал», – уточнил губернатор в своем канале в «Максе».

Ранее сообщалось, что вечером в субботу и ночью в воскресенье силы российские противовоздушной обороны нейтрализовали 33 украинских беспилотника самолетного типа на 12-ю регионами РФ.

Владимир, Анастасия Смирнова

