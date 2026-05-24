российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В результате атаки БПЛА произошел крупный пожар во Владимирской области

Во Владимирской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов произошел крупный пожар. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. По его словам, ВСУ пытались ударить по одному из объектов инфраструктуры.

«Ночью вражеские беспилотники атаковали инфраструктуру в Камешковском округе. Это стало причиной пожара. Площадь возгорания – около 800 кв. м. Никто не пострадал», – уточнил губернатор в своем канале в «Максе».

Ранее сообщалось, что вечером в субботу и ночью в воскресенье силы российские противовоздушной обороны нейтрализовали 33 украинских беспилотника самолетного типа на 12-ю регионами РФ.

Владимир, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Украина

В Старобельске при атаке ВСУ погиб 21 человек, 63 пострадали: в ЛНР объявлен траур / Над регионами России за вечер субботы и ночь воскресенья сбили 33 беспилотника ВСУ / Число жертв атаки ВСУ на общежитие в ЛНР достигло 18 человек / Днем над Россией нейтрализовали 42 беспилотника ВСУ / ВС РФ нанесли удары по военному предприятию и объектам энергетики на Украине / Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ / Силы ПВО сбили 800 беспилотников в зоне СВО / Число жертв при ударе ВСУ по общежитию в ЛНР возросло до 10, пострадавших – до 48

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,