Российские войска заняли более выгодные позиции на фронтах СВО

Российская армия в последние сутки улучшила тактическое положение и заняла более выгодные рубежи и позиции на фронтах в Донецкой Народной Республике, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Как сообщает Министерство обороны РФ, наибольшие потери вооруженных формирования киевского режима понесли в зоне ответственности группировки войск «Восток», подразделения которой продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов Ивановка, Новоандреевка, Просяная в Днепропетровской области и Трудовое, Терсянка, Егоровка и Воскресенка в Запорожской области.

На этом направлении ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.

В целом потери украинских войск за последние 24 часа составили почти 1,5 тысячи военнослужащих и наемников.

Ранее сообщалось, что российские войска проводят зачистку населенного пункта Константиновка в ДНР. За сутки освобождено 179 зданий. Подразделения ВС РФ успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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