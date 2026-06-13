Российские войска за сутки освободили 172 здания в Константиновке

Российские войска планомерно проводят зачистку в Константиновке Донецкой Народной Республики. Как сообщает Министерство обороны РФ, подразделения Вооруженных сил успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района.

«За сутки освобождено 172 здания. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», – говорится в сообщении ведомства.

Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял до 115 военнослужащих, танк Leopard-2 производства ФРГ, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Константиновка, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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