Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем канале в «Максе».

«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество», – отметил он.

Согласно данным «Херсонэнерго», перебои с электроснабжением возникли в результате нарушений в работе энергосистемы Запорожской области, которая подверглась атакам украинских беспилотных летательных аппаратов. Как уточнил в «Максе» глава региона Евгений Балицкий, в результате вражеских ударов некоторые объекты были повреждены, в результате чего регион также частично оказался обесточен.

Геническ, Анастасия Смирнова

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