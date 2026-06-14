На подлете к Москве ликвидировано четыре украинских беспилотника

Сегодня утром силы противовоздушной обороны нейтрализовали четыре украинских беспилотных летательных аппарата, которые были направлены вооруженными формированиями киевского режима для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – проинформировал градоначальник в своем канале в «Максе».

В связи с угрозой атаки Росавиация в целях безопасности запретила полеты в аэропорту «Жуковский». В «Домодедово» ограниченно принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Москва, Анастасия Смирнова

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