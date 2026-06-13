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ВС РФ нанесли удары по транспортной и энергетической инфраструктуре на Украине

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли удары по инфраструктурным объектам на Украине, которые используются в интересах военизированных формирований киевского режима. Об этом сообщает Министерство обороны в сводке о ходе боевых действий в зоне специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», – говорится в сообщении ведомства.

В то же время средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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