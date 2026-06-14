Ночью на 15-ю регионами России сбили 249 беспилотников ВСУ В Ярославской области из-за БПЛА возник пожар на объектах по хранению топлива

Сегодня ночью вооруженные формирования киевского режима вновь устроили массированную атаку на российские регионы. Как сообщает Министерство обороны РФ, с 20:00 мск 13 июня до 7:00 мск 14 июня дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 15-ю регионами и акваторией Азовского моря.

По данным ведомства, ударам подверглись Крым, Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская, Орловская, Тульская, Калужская, Ростовская, Рязанская, Владимирская и Астраханская, а также Тверская, Ярославская и Костромская области.

Как уточнил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, в ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска. «Реагирование экстренных служб организовано, характер повреждений уточняется», – добавил он.

Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что произошло попадание БПЛА в промышленные объекты по хранению топлива произошло, в результате чего начался пожар.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша проинформировал, что на территории его региона ночью силами ПВО уничтожены 5 БПЛА в Дзержинском, Думиничском, Малоярославецком и Тарусском муниципальных округах, а также на окраине Калуги. «По предварительной информации, в результате атаки повреждено остекление двух нежилых зданий в Калуге. Пострадавших нет», – отметил он.

Глава Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в Вязьме в результате падения обломков беспилотника произошло повреждение и возгорание частного жилого дома. При этом пострадала пожилая женщина, которая была госпитализирована.

В Воронежской области силы ПВО сбили 8 беспилотных летательных аппаратов. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, отчитался губернатор Александр Гусев.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены Миллеровском, Чертковском, Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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