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ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины

Фото Минобороны РФ

Вооруженные силы России за последние сутки нанесли новые удары по инфраструктуре, которая используется военизированными формированиями Украины. Как сообщает Министерство обороны РФ, атакованы объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. Среди пораженных целей также места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах.

В то же время средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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