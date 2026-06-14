ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины

Вооруженные силы России за последние сутки нанесли новые удары по инфраструктуре, которая используется военизированными формированиями Украины. Как сообщает Министерство обороны РФ, атакованы объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. Среди пораженных целей также места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах.

В то же время средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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