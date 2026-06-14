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В Константиновке российские войска освободили еще 117 зданий

Фото Минобороны РФ

Российские войска освободили еще 117 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Как сообщает Министерство обороны РФ, штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города.

«За сутки в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов», – говорится в сообщении ведомства.

При этом в Минобороны России отметили, что успешные действия ВС РФ в Константиновке вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из Краматорска и Дружковки на западную Украину.

Константиновка, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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