Днем над Россией нейтрализовали 42 беспилотника ВСУ

Сегодня днем российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали более 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были направлены для ударов по регионам РФ. Об этом сообщает Министерство обороны.

Атаки были отражены в период с 9:00 до 14:00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Пермского края и Республики Крым», – уточняется в сообщении ведомства.

Мэр Москвы Сергей Собинин сообщал о ликвидации двух беспилотников ВСУ на подлете к российской столице. Утром губернатор Пермского края Дмитрий Манохин информировал, что вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий региона.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за вечер пятницы и ночь субботы силы ПВО обезвредили 348 вражеских беспилотников над 15-ю регионами России и акваториями Азовского и Черного морей.

Москва, Анастасия Смирнова

