российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Беспилотники ВСУ ударили по промпредприятию в Пермской крае

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали одно из промышленных предприятий Перского края. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Манохин. По его словам, силами противовоздушной обороны было нейтрализовано несколько вражеских дронов.

«Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников… По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», – уточнил губернатор в своем официальном канале в социальных сетях.

Глава Перского края заверил, что угрозы безопасности жителей нет, и призвал сохранять спокойствие, а также доверять только официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что за вечер пятницы и ночь субботы над регионами России силы противовоздушной обороны уничтожили 348 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Пермь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Украина

Число жертв при ударе ВСУ по общежитию в ЛНР возросло до 10, пострадавших – до 48 / Собинин сообщил о ликвидации двух беспилотников ВСУ на подлете к Москве / За вечер пятницы и ночь субботы над Россией сбили 348 украинских беспилотников / В Норвегии признали недостаток контроля при расходах на военную помощь Украине / Армия России нанесла массированный удар по ВПК и военной инфраструктуре Украины / ВС России поразили места сборки беспилотников ВСУ / В Брянской области ранены двое мирных жителей / При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,