Беспилотники ВСУ ударили по промпредприятию в Пермской крае

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали одно из промышленных предприятий Перского края. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Манохин. По его словам, силами противовоздушной обороны было нейтрализовано несколько вражеских дронов.

«Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников… По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», – уточнил губернатор в своем официальном канале в социальных сетях.

Глава Перского края заверил, что угрозы безопасности жителей нет, и призвал сохранять спокойствие, а также доверять только официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что за вечер пятницы и ночь субботы над регионами России силы противовоздушной обороны уничтожили 348 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Пермь, Анастасия Смирнова

