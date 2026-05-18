Российские войска ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам инфраструктуры, используемым украинской армией, в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ атаковали объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, связанные с украинскими военными, а также военные аэродромы. Для удара было применено высокоточное оружие наземного, морского базирования и беспилотные летательные аппараты.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – заявили в военном ведомстве.

Кроме того, за минувшие сутки российские военные поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.

Средства ПВО сбили пять управляемых авиабомб и 265 вражеских беспилотников самолетного типа.

Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

В то же время российские подразделения продолжают теснить противника на основных направлениях спецоперации. Так, группировка войск «Север» улучшила тактическое положение и нанесено поражение формированиям ВСУ и пограничному отряду погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Писаревка, Бачевск и Рясное Сумской области. Также нанесены удары по противнику в районах населенных пунктов Ивановка, Бударки и Захаровка Харьковской области.

Бойцы группировки «Запад» заняли более выгодные позиции и атакуют неприятеля в районах населенных пунктов Яремовка Харьковской области, Красный Лиман, Татьяновка, Пришиб, Пискуновка и Сидоровов ДНР.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Тихоновка и Константиновка в ДНР.

Группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи и поразили силы противника в районах населенных пунктов Новогригоровка, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Белицкое, Белозерское в ДНР, Новоподгородное и Райполе Днепропетровской области.

Подразделения группировки «Восток» продолжают наступление, вскрывая оборону ВСУ в районах населенных пунктов Покровское Днепропетровской области, Омельник, Киевское и Лесное Запорожской области.

Группировка «Днепр» бьет неприятеля в районах Желтая Круча и Григоровка Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

