ВС РФ нанесли мощный удар по предприятиям ВПК и промышленности Украины

Российские войска ночью нанесли массированный удар по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса Украины, а также по портовой инфраструктуре. Об этом сообщило Минобороны России.

В результате были поражены объекты в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.

Кроме того, под удар попали морские суда, задействованные в интересах украинской армии.

Отмечается, что ВС России использовали для атаки высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники. Позже Минобороны уточнило, что в ходе ночного удара по целям на Украине применялись гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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