Число жертв при ударе ВСУ по общежитию в ЛНР возросло до 10, пострадавших – до 48

Число жертв в результате удара украинских вооруженных формирований по общежитию в Старобельске в Луганской народной республике возросло до 10, пострадавших – до 48 человек. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Спасатели всю ночь разбирали завалы в Старобельске. К несчастью, надежды не оправдались – число жертв возросло до 10. Общее количество пострадавших – 48 человек. Еще остается неизвестным местонахождение 11 студентов», – уточнил он в своем канале в «Максе», добавив, что спасательная операция продолжается.

Как сообщал «Новый День», в ночь на 22 мая ВСУ с помощью четырех беспилотников нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа Луганского государственного педуниверситета. В момент атаки в пятиэтажном здании находились 86 учащихся и один сотрудник, уточнил СК РФ. Оно обрушилось до второго этажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Старобельск, Анастасия Смирнова

