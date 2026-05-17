ВС России поразили места сборки беспилотников ВСУ

Фото Минобороны РФ

Российские войска за сутки нанесли удары по местам сборки беспилотников ВСУ и пункты дислокации подразделений украинской армии и наемников в 164 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сводке о ходе специальной военной операции.

В то же время средствами ПВО в течение суток сбиты 1054 вражеских беспилотников самолетного типа, восемь управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, крылатая ракета большой дальности «Фламинго» и управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД»

Силами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров противника.

Тем временем российские военные продолжают наступление в зоне СВО. Подразделения группировок войск «Север», «Запад» и «Центр» и «Юг» улучшили положение и заняли более выгодные рубежи.

Бойцы группировки «Север» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Бачевск, Великая Рыбица, Дегтярное, Рясное и Катериновка Сумской области, а также ударили по неприятелю в районах населенных пунктов Плоское, Рясное, Белый Колодезь, Бугаевка и Волоховка Харьковской области.

Подразделения группировки «Запад» бьют ВСУ в районах населенных пунктов Моначиновка, Касьяновка, Подлиман Харьковской области, Красный Лиман и Сидорово в ДНР.

«Южная» группировка войск поразила формирования противника в районах населенных пунктов Дружковка, Пискуновка, Краматорск, Николайполье, Алексеево-Дружковка и Новоселовка в ДНР.

Подразделения группировки «Центр» нанесли удары по ВСУ в районах населенных пунктов Новониколаевка, Доброполье, Торецкое, Кучеров Яр, Новоалександровка, Шевченко, Сергеевка в ДНР, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.

Бойцы группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину украинской обороны и поразили силы ВСУ в районах населенных пунктов Чаплино, Великомихайловка, Маломихайловка Днепропетровской области, Лесное, Заливное, Долинка и Любицкое Запорожской области.

В зоне ответственности бойцов группировки «Восток» противник понес самые значительные суточные потери. В результате действий российских военных уничтожены более 285 боевиков ВСУ, две боевые бронемашины, семь автомобилей и артиллерийское орудие. Всего за сутки неприятель потерял на всех направлениях СВО свыше 1110 боевиков.

Москва, Наталья Петрова

Москва, Наталья Петрова

