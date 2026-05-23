За вечер пятницы и ночь субботы над Россией сбили 348 украинских беспилотников

Вооруженные формирования киевского режима вновь устроили массированную атаку на российские регионы с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны, с 20:00 мск 22 мая до 7:00 мск 23 мая средствами противовоздушной обороны были нейтрализованы 348 боевых дронов над 15 регионами и акваториями Азовского и Черного морей.

Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская и Тульская области, а также Краснодарский край, Крым, Татарстан и Московский регион.

Губернатор Рязанской области Павел Малков в соцсетях сообщил об уничтожении 11 украинских беспилотников. По его словам, обломки БПЛА попали на территорию промышленного объекта, идет ликвидация последствий. В Брянской области уничтожен 51 украинский беспилотник, уточнили в региональном правительстве. В обоих областях обошлось без пострадавших.

Последствия ударов ВСУ уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube