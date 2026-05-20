В Норвегии признали недостаток контроля при расходах на военную помощь Украине

Фото: FreePik

Счетная палата Норвегии в ходе проверки пришла к выводу, что расход выделенных Украине средств на военную помощь недостаточно контролируется. Об этом сообщил глава норвежской СП Карл Шетт-Педерсен.

По его словам, спустя почти три года после выделения первых грантов Киеву министерство обороны не создало систему внутреннего контроля за расходованием средств. Проверка показала, что минобороны Норвегии не предприняло достаточных мер для обеспечения того, чтобы выделенные средства использовалась по назначению и действительно поступали на Украину, передает РИА «Новости».

Из 40 контрактов в восьми не была проведена оценка рисков коррупции, в 15 – проведена лишь частично. Ответственность за ненадлежащее расходование средств лежит также на МИД Норвегии и норвежском агентстве по сотрудничеству в целях развития, подчеркнул Шетт-Педерсен.

Счетная палата Норвегии намерена провести еще несколько проверок, в частности, аудиторы проверят контакты на поставку Киеву истребителей F-16. Результаты будут опубликованы осенью.

Ранее сообщалось, что европейские страны стали скрывать объемы вооружений, отправляемых на Украину. По словам дипломатов, это может быть связано с нежеланием показывать истощение собственных ресурсов. Кроме того, таким образом политики снижают риск общественных возмущений.

Осло, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

