В Брянской области ранены двое мирных жителей

Вооруженные формирования киевского режима атаковали гражданский автомобиль в Стародубском муниципальном округе Брянской области, в результате чего ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук.

«ВСУ целенаправленно атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Солова Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя», – уточнил он в своем канале в «Максе».

«Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», – отметил Ковальчук.

Брянск, Анастасия Смирнова

