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Собянин сообщил о ликвидации пятого беспилотника ВСУ на подлете к Москве

На подлете к Москве силы противовоздушной обороны нейтрализовали пятый за сегодня вражеский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе».

«Уничтожен один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – отметил он.

Утром 14 июня Собянин сообщал о ликвидации четырех украинских беспилотниках, направленных ВСУ для удара по Москве. Таким образом сегодня силы ПВО обезвредили пять БПЛА на подступах к столице.

Москва, Анастасия Смирнова

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