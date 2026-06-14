В результате ночного удара ВСУ по жилому дому в Орле один человек погиб и восемь получили ранения

Ночью 14 июня в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по жилому дому в Орле один человек погиб, еще восьмерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем канале в «Максе».
Губернатор уточнил, что жители пострадавших квартир размещены в гостиницах города.
«Ситуация находится под контролем МЧС и правоохранительных органов, продолжается ликвидация последствий атаки», – добавил Клычков.
Орел, Анастасия Смирнова
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