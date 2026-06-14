За прошедшие сутки российские войска вышли на северо-западные окраины города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным районами. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в сводке о ходе боевых действий в зоне специальной военной операции.

В ведомстве отметили, что штурмовые группы ведут активные наступательные действия в Заводском районе Красного Лимана и на территории садоводческого товарищества. В освобожденных кварталах города проводятся поиск и уничтожение разрозненных групп противника.

«За сутки в населенном пункте Красный Лиман освобождено 37 зданий, ВСУ потеряли более 55 военнослужащих и семь автомобилей», – уточняется в сообщении.

В то же время подразделения российской группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Глущенково, Новый Мир в Харьковской области, Рубцы, Яцковка, Лозовое, Волчий Яр и Карповка в ДНР.

На этом направлении потери противника составили более 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и артиллерийское орудие.

Самые значительные потери ВСУ несут в зоне ответственности группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике противника около Ивановки, Бондарево, Маломихайловки, Диброва, Просяной, Васильковки в Днепропетровской области, а также Новоселовки, Терсянки и Червоной Криницы в Запорожской области. Здесь ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и две 122-мм гаубицы Д-30.

В целом потери вооруженных формирований киевского режима превысили 1400 военнослужащих и наемников.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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