При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

В Белгородской области в результате атак вооруженных формирований киевского режима пострадали три человека. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Согласно его данным, одно из ЧП произошло в городе Грайворон, где FPV-дрон атаковал частный дом. «Двоих пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ. У женщины диагностировали осколочные ранения тела, у мужчины – акубаротравму», – говорится в канале штаба в телеграм-канале.

Вместе с тем в селе Головчино Грайворонского округа при выполнении служебных задач боец «Орлана» получил осколочное ранение голени. Сослуживцы доставили мужчину в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что с 8:00 до 14:00 силы противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над девятью регионами РФ.

Белгород, Анастасия Смирнова

