Над Россией с 8 часов утра сбили более 20 дронов ВСУ

Средства противоздушной обороны с 8:00 до 14:00 перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над девятью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны нейтрализованы в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Смоленской, Псковской, Тверской областями, Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, а также над акваторией Черного моря.

Напомним, за минувшую ночь над территорией России, по данным Минобороны, были сбиты 355 вражеских дронов. ВСУ ударили по Рязанской области 99 дронами. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе ребенок. По уточненным данным, число пострадавших увеличилось до 28, сообщили в региональном минздраве. Госпитализированы семь пациентов, из которых четыре ребенка.

Кроме того, были повреждены многоэтажные жилые дома, пострадала территория одного из промышленных предприятий, где после атаки БПЛА начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Москва, Наталья Петрова

