Собинин сообщил о ликвидации двух беспилотников ВСУ на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны обезвредили два украинских беспилотных летательных аппарата, которые были направлены украинскими вооруженными формированиями на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – отметил градоначальник в своем канале в «Максе».

В настоящее время Росавиация ограничила полеты в аэропорту «Шереметьево» и запретила обслуживание рейсов в «Жуковском».

Ночью Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотников на подлете к Москве. Согласно данным Министерства обороны РФ, всего за вечер пятницы и ночь субботы над 15 российскими регионами были сбиты 348 БПЛА.

Москва, Анастасия Смирнова

