российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Собинин сообщил о ликвидации двух беспилотников ВСУ на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны обезвредили два украинских беспилотных летательных аппарата, которые были направлены украинскими вооруженными формированиями на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – отметил градоначальник в своем канале в «Максе».

В настоящее время Росавиация ограничила полеты в аэропорту «Шереметьево» и запретила обслуживание рейсов в «Жуковском».

Ночью Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотников на подлете к Москве. Согласно данным Министерства обороны РФ, всего за вечер пятницы и ночь субботы над 15 российскими регионами были сбиты 348 БПЛА.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Украина

Украинские БПЛА атаковали железную дорогу в Курской области: загорелся вагон с топливом / Армия России улучшила позиции на фронтах СВО / Минобороны РФ сообщило об ударе «Орешником» по военным объектам и ВПК на Украине / В Старобельске при атаке ВСУ погиб 21 человек, 63 пострадали: в ЛНР объявлен траур / В результате атаки БПЛА произошел крупный пожар во Владимирской области / Над регионами России за вечер субботы и ночь воскресенья сбили 33 беспилотника ВСУ / Число жертв атаки ВСУ на общежитие в ЛНР достигло 18 человек / Днем над Россией нейтрализовали 42 беспилотника ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,