ВСУ атаковали в Херсонской области мосты, ведущие в Крым

В Херсонской области вооруженные формирования Украины вновь предприняли попытку удара по мостам. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, за ночь силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп сбито 25 ударных вражеских беспилотных летательных аппаратов.

«Противник предпринял новую попытку атаковать мосты на направлении Чонгара. Движение в сторону АПП «Джанкой» сейчас перекрыто. Также этой ночью враг ударил по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Специалисты уже провели обследование конструкций. Движение запущено в реверсивном режиме», – уточнил губернатор в своем канале в «Максе», добавив, что враг пытается бить по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям.

По его словам, информация по движению транспорта будет уточняться и доводиться дополнительно.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью над 14 регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей были сбиты 177 украинских БПЛА. В Краснодарском крае беспилотник попал в морской терминал, в результате чего произошел пожар, один человек погиб и трое получили ранения.

Геническ, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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