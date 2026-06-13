Беспилотник попал в морской терминал на Кубани: один человек погиб, трое ранены

В Краснодарском крае украинские беспилотные летательные аппараты атаковали морской терминал в Темрюкском районе, в результате чего произошел пожар, один человек погиб и трое получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. К сожалению, один человек погиб. Также по предварительной информации, пострадали еще три человека – сейчас им оказывают помощь», – уточнил губернатор в своем канале в «Максе».

По его словам, в тушении огня на морском терминале задействованы 96 человек и свыше 30 единиц техники.

По данным Министерства обороны России, сегодня ночью средствами противовоздушной обороны уничтожены 177 украинских беспилотников самолетного типа над территориями 14 регионов, а также акваториями Азовского и Черного морей. В частности, ударам БПЛА подверглись не только Краснодарский край, но и Астраханская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Волгоградская, Курская, Новгородская, Ростовская, Рязанская, Смоленская и Тверская области, а также Московский регион и Крым.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения обломков БПЛА на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание, его ликвидация продолжается. В Кумылженском районе при падении БПЛА зафиксировано возгорание на окраине лесного массива «Шакинская дубрава», пожар ликвидирован. «Пострадавших нет», – уточнил он.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь со своей стороны проинформировал, что ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область почти два десятка БПЛА уничтожены в городе Батайске и 4 районах области: Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Краснодар – Москва, Анастасия Смирнова

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